Un aeroporto, il Leonardo da Vinci, che mette a disposizione dei viaggiatori servizi sempre più tecnologici per migliorare ulteriormente l'esperienza dei passeggeri come, ad esempio, un parcheggio, il Mastercard Reserved Parking al 3° piano del multipiano C dove l'ingresso è completamente automatizzato grazie all'installazione di tecnologia di ultima generazione che garantisce l'accesso, l'uscita e il pagamento tramite carta di credito completamente in modalità ticket-less. All'interno, anche monitor con gli aggiornamenti sullo stato dei voli in partenza e informazioni sul traffico delle principali arterie di collegamento con il centro della città di Roma. A ciò si aggiunge poi anche un ristorante cash-less, il Bistro by MasterCard, inaugurato oggi nell'area di imbarco E alla presenza dell'ad di Adr, Ugo de Carolis, del Country Manager Italia di Mastercard, Michele Centemero e dell'ad di Areas Italia-MyChef, Sergio Castelli, dove, dopo essere stati accolti all'ingresso da Pepper, un robot semi-umanoide ottimizzato per l'interazione umana, ci si siede quindi davanti ad un priceless touch table. Qui è possibile ordinare le creazioni dello Chef Michelangelo Citino, premiato nel 2018 con un cappello nella Guida dell'Espresso.

Giovedì 13 Giugno 2019, 05:01

