Un accordo tra ndrangheta e camorra per gestire le piazze di spaccio a Roma

Emilio Orlando

Blue Rose e Arkua. Sono stati battezzati così dagli investigatori i due imponenti blitz anticrimine che hanno smantellato due pericolose organizzazione criminali che inondavano di droga le piazze di spaccio romane e che erano emanazioni della camorra e dell'ndgrangheta. Ieri mattina, centinaia di poliziotti e carabinieri coordinati dalla direzione distrettuale antimafia hanno fatto irruzione nei fortini dei boss dello spaccio che importavano settimanalmente decine di chili di cocaina con guadagni che arrivavano ad un milione di euro.

Quarantaquattro i narcos arrestati a Roma, Cagliari, Napoli ed in Spagna ai quali i carabinieri hanno sequestrato 3 chili di cocaina, 72 di marijuana, 55 di hashish, 10 di esplosivo, 1 fucile, 1 revolver a salve modificato, 3 carabine, 1.648 cartucce e la somma contante di 30.000 euro. Gruppi criminali pronti anche a regolare i conti in sospeso a suon di sparatorie ed agguati armati. La parola fine alla potenza intimidatrice del gruppo, capace di stabilire anche una pax mafiosa nei quartieri regno delle narcomafie come San Basilio, è stata scritta dai magistrati dell'antimafia Michele Prestipino, Nadia Plastina e Francesco Minisci che hanno coordinato i detective del nucleo investigativo di via In Selci. Le consorterie criminali facevano capo capeggiate l'una a Vincenzo Polito, a Francesco Filippone ed ai fratelli Genny e Salvatore Esposito. Mentre in un quadrante della città i lampeggianti dei carabinieri illuminavano ed i fasci di luce degli elicotteri illuminavano la notte durante le operazioni, nel quadrante sud est nei quartieri del Tiburtino III e di Colli Aniene, i poliziotti del commissariato San Basilio irrompevano nelle abitazioni dei componenti di un'altra importante organizzazione criminale che gestiva un'importante filiera di spaccio di droga.

Il gruppo per imporre la propria egemonia delinquenziale sul territorio aveva anche incendiato un pub e minacciato di morte un poliziotto. In manette sono finiti Manuele Seretti e Alessio Nataletti, capi del gruppo, Matteo Campanella, Lorenzo Capita, Francesco Lucci, Massimo Marra, Giacomo e Sara Guglielmi, Nico Di Lorenzo, Daniele e Gabriele Briscese, entrambi di Tor Bella Monaca e vecchie conoscenze della polizia.

Mercoledì 5 Febbraio 2020, 05:01

