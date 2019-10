Un 71enne è morto dopo essere rimasto ferito durante una battuta di caccia a Carolana di Sant'Oreste, vicino Roma. L'uomo, ferito da un colpo di arma da fuoco al fianco, è stato inizialmente trasportato all'ospedale di zona e poi trasferito al Policlinico Gemelli con l'eliambulanza. Sottoposto a un intervento, è poi deceduto.

Da una primissima ricostruzione, sulla base delle testimonianze raccolte, il 71enne era insieme ad altre sei persone. Durante la regolare battuta di caccia, la vittima ha perso il suo cane e, insieme agli altri sei amici, ha dunque interrotto la battuta per cercare il segugio. Durante le ricerche il 71enne è stato ferito da un colpo di arma da fuoco, i compagni hanno avvisato il 118 e l'uomo è stato trasportato in ospedale. Indagini sono in corso per risalire a chi ha sparato il colpo. La salma del 71enne è stata portata al Verano per l'autopsia mentre le armi dei suo compagni di caccia, regolarmente detenute, sono state sequestrate.

Lunedì 7 Ottobre 2019, 05:01

