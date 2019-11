Un 53 enne romano è stato denunciato, multato con una sanzione da circa 6.000 euro, e sospeso dalla gestione di un centro ippico a Casal Palocco per sfruttamento del lavoro nero che rischiava di trasformarsi in un caso di riduzione in schiavitù.

L'uomo presso il centro sfruttava la manodopera di tre uomini indiani, privi di permesso di soggiorno e senza fissa dimora, e già lo scorso 21 ottobre era già stato denunciato dai carabinieri di zona per lesioni personali: infatti, nel corso di una lite, aveva colpito al volto e sul corpo, più volte, con una catena uno dei lavoratori indiani. I militari intervenuti in quell'occasione avevano sospettato che i motivi dell'aggressione fossero da ricercare nelle condizioni in cui deteneva i lavoratori e, pertanto, hanno fatto scattare un'indagine.

Mercoledì 6 Novembre 2019, 05:01

