Umbria, zone rosse Speranza: «Prudenza»

Non solo per motivi geografici, oggi l'Umbria è al centro del tema varianti in Italia. Attualmente la regione è in zona arancione - ieri ha registrato un picco di 26 ricoverati in più - ma per la provincia di Perugia e per sei comuni della provincia di Terni è scattata la zona rossa. L'emergere delle varianti inglese e brasiliana ha portato a seguire le raccomandazioni dell'Istituto superiore di sanità che ha chiesto la creazione di mini zone sotto lockdown per bloccarne la diffusione. La presidente della Regione Umbria Donatella Tesei ha parlato di «misure necessarie» e di «un provvedimento pesante che presuppone sacrifici per tutti». Ieri poi nelle Marche sono stati rilevati 19 casi da variante inglese in alcune scuole.

«Non possiamo scherzare con il fuoco», dice il ministro Speranza invitando i cittadini alla «massima prudenza» in particolare nelle aree a zona gialla che «non significa scampato pericolo» perché «il virus circola e e non dobbiamo vanificare i progressi delle ultime settimane».

(S.Pie.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Febbraio 2021, 05:01

