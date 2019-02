Ultimo sempre in testa nel televoto, ribaltone delle giurie nel finale

Lunedì 11 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

SANREMO - Al televoto Ultimo ha vinto la serata di martedì con il 17,99% contro il 17,21% de Il Volo (Mahmood 21° posto con 1,74%). Sempre nella prima serata Ultimo 6° nella graduatoria della sala stampa e 2° in quella demascopica. Primo posto nella seconda esibizione per Il Volo (21,51% in totale e 38,32 del televoto), 2°per Ultimo (27,92% al televoto e 17,90 in totale). Mahmood è sempre 8°. Nella serata finale così i tre finalisti: Ultimo vince il televoto (19,25%) davanti a Il Volo (17,65%). Terza Loredana Bertè. Mahmood è 7° (3,49%), ma è il più votato dalla giuria d'onore ed è 2° per la stampa, risultati che gli permettono di essere in testa al ballottaggio finale a tre. Ultimo è 6° sia per la giuria d'onore sia per la stampa. Il Volo è bocciato (21°) dalla giuria d'onore e dai giornalisti (13°). Nel ballottaggio a tre: Mahmood 3°al televoto (20,95%) ma 1° nelle altre due giurie. Ultimo è 1° al televoto (48,80%) ma secondo alle altre due. Il Volo 2° al televoto (30,6%) e 2° ex equo per la giuria d'onore, terzo per la stampa. Risultato finale: Mahmood 38,92%, Ultimo 35,56%, Il Volo 25,53%. E il Codacons annuncia un esposto contro il meccanismo del Festival per aver «umiliato il televoto». (M. Cas.)