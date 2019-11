Marco Lobasso

L'ultima occasione, l'ultimo round, l'ultimo colpo da sferrare prima di entrare nella leggenda dello sport italiano e del pugilato mondiale. Clemente Russo, due ori mondiali e due argenti olimpici, vuole il pass per i Giochi di Tokyo del 2020. Sarebbe la sua quinta Olimpiade, un record incredibile: dal 2004 ad Atene, passando per Pechino 2008, Londra 2012 e fino a Rio 2016. E adesso il sogno può continuare. Clemente Russo da Marcianise ci crede davvero nel progetto Tokyo.

«Percorso durissimo, però mi sento molto bene. Ho sconfitto di recente due avversari tosti in tornei triangolari. Ma ho solo sue chance: la prima manifestazione che assegna i pass olimpici è in programma a Londra a metà marzo, poi ci sarà la seconda possibilità al Mondiale di maggio a Parigi. Altre non ce ne sono, mentre in passato le occasioni erano almeno il doppio. Basta sbagliare un incontro e sei fuori».

Tatanka non ha mai avuto paura di niente e di nessuno. Basti ricordare che fine fece l'americano Wilder, battuto ai Giochi, prima di passare professionista e diventare mondiale.

«Sarà molto dura, dalla mia parte gioca l'esperienza ma contro avversari di 15, 16 anni più giovani patisco dal punto di vista fisico; sono pugili che sul ring non si fermano mai».

Che vita sarà quella di Clemente Russo dopo Tokyo e quindi senza pugilato? «Il mondo dello spettacolo e la tv continua a piacermi, sono aperto a tutte le soluzioni lavorative, ma voglio anche pensare a godermi la famiglia. Voglio essere finalmente un padre più presente e poi gestire la palestra che ho aperto nel Casertano e insegnare la boxe che amo. Anche a livello di Nazionale, perché no».

Il mondo dei pesi massimi italiani sembra vivere di nuovi stimoli. C'è Vianello che negli Usa sta facendo benissimo, c'è D'Ortenzi campione italiano e Internazionale, entrambi romani: «Il primo sta facendo un'ottima carriera, ha fatto scelte giustissime negli ultimi anni e gli auguro il meglio, anche se è dura perché tra i massimi ci sono tanti mostri sacri. Anche D'Ortenzi sta facendo molto bene. È sulla buona strada».

Nota stonata, gli arbitri contestatissimi nel pugilato dei dilettanti. C'è stato il rischio di non vedere la boxe ai Giochi: «La nostra è la nobile arte, lo sport più bello e uno dei più antichi. Non scomparirà mai dai Giochi anche se ci hanno provato. Ma con più tecnologia sarebbe migliore».

Mercoledì 27 Novembre 2019

