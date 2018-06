Mercoledì 13 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ultimo raddoppiaPALALOTTOMATICAL'artista romano (Niccolò Moriconi, 1986) incassa il sold out per il concerto romano del 2 novembre e raddoppia con una una seconda data, giovedì 1 novembre 2018. Biglietti in vendita su Ticketone.it da oggi alle 10,e in tutti i punti vendita Ticketone da sabato alle 10.Bigl da 25 a 35 euro+dp e vip 30 o 60 euro+dpInfo vivoconcerti.comLA bohèmeTEATRO DELL'OPERAUndici recite per un titolo pucciniano molto amato dal pubblico. Henrik Nánási, giovane direttore ungherese, sale per la prima volta sul podio dell'Opera di Roma, Àlex Ollé, una delle anime del collettivo La Fura dels Baus, ne firma la regia. Le interpreti di Mimì sono Anita Hartig, Vittoria Yeo e Louise Kwong; Giorgio Berrugi e Ivan Ayon-Rivas interperteranno Rodolfo.Piazza B. Gigli 1,da oggi al 24/06, info operaroma.itNicola MigliozziMUSEO STADIODI DOMIZIANOEros lo slancio vitale, l'arte, la passione e l'amore nel Mito è un viaggio nella storia attraverso l'Eros nella pittura in pietra lavica e olio su cartone. Per la prima volta a Roma l'esposizione personale delle opere dell'artista e maestro d'arte continuatoredella tradizione figurativa napoletana.Via di Tor Sanguigna 3 inaugura domani alle 19, fino al 21/06