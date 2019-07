Ultimo ottiene il Circo Massimo «E adesso scatenate l'inferno»

Michela Poi

La favola continua. Dopo lo strabiliante successo ottenuto allo Stadio Olimpico di Roma lo scorso 4 luglio (sold out con 65mila biglietti venduti), Ultimo si cala in una nuova veste. Quella del Gladiatore. E per farlo ha annunciato quali saranno le prossime tappe del suo nuovo tour previsto per l'estate prossima: a Roma suonerà al Circo Massimo. Una prova del fuoco. Roba da grandi.

Il tour degli Stadi 2020 diNiccolò Morriconi toccherà otto città a partire da Firenze, (sabato 6 giugno 2020), farà tappa a Napoli (Stadio San Paolo, 13 giugno 2020), Milano (Stadio San Siro, 19 giugno 2020), Modena (Stadio Alberto Braglia, 26 giugno 2020), Pescara (Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia, 4 luglio 2020), passando per Bari (Stadio San Nicola, 11 luglio 2020) e Messina (Stadio San Filippo, 15 luglio 2020). Ma quello che ha letteralmente fatto impazzire i suoi fan romani è stato il messaggio che Ultimo ha pubblicato sui social ieri pomeriggio per annunciare la super tappa finale: «Non pensavamo fosse possibile, ma ci siamo riusciti», ha scritto pieno di gioia e di stupore su Instagram. «Abbiamo ottenuto la location del Circo Massimo. Uno dei posti più belli del mondo. E sarà per me un grande onore calcare quel palco».

Il 19 luglio 2020 oltre 70mila spettatori - questa la previsione - riempiranno l'arena e Ultimo si «prenderà», finalmente e di nuovo, la Capitale.

Inutile dire che i biglietti, già in vendita, stanno andando a ruba. Un successo impressionante per il cantautore romano che da San Basilio, quartiere da molti paragonato a Scampia, è riuscito a scalare le classifiche di vendita e streaming musicali.

A soli 23 anni Niccolò è il più giovane artista italiano a esibirsi negli stadi. Non solo, da sempre vicino agli «ultimi» (fin da quando ha scelto il suo nome d'arte), Ultimo ha deciso di devolvere parte dell'incasso ricavato all'Unicef, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia che tutela e promuove in tutto il mondo i diritti di bambini e adolescenti, per contribuire al miglioramento delle loro condizioni di vita.

È il caso di dire, come lui stesso scrive su Instagram aizzando la folla di seguaci: «Scatenate l'inferno!»

