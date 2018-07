Ultime ore di speranza per trovare viva Iuschra

Martedì 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario LandiI boschi in provincia di Brescia, nella zona Serle, non hanno dato nessuna buona notizia.Almeno fino a ieri sera, quei 10mila ettari di fitta vegetazione e dirupi non avevano restituito viva la piccola Iuschra, 12enne autistica letteralmente svanita nel nulla dopo una corsa sfrenata - almeno così sembra - fatta insieme ad altri ragazzini minorenni disabili durante una gita. Lei, affetta da notevoli problemi relazionali al punto che gli stessi soccorritori pensano possa sfuggire volontariamente alle ricerche, non si trova da nessuna parte: potrebbe essersi nascosta, eppure cani e droni non ne hanno scovato traccia. Solo che dopo quasi 5 giorni e altrettanti notti all'addiaccio, diventa difficile pensare che sia in buona forma fisica. Potrebbe non aver mangiato e bevuto, potrebbe essersi ferita. «Ma noi cerchiamo una persona viva», continuano a ripetere vigili del fuoco e volontari della Protezione civile.Solo che esiste un termine ultimo - fissato per le ore 12 di oggi - oltre il quale il Prefetto di Brescia potrebbe decidere di non spingersi. Come dire: ricerche inutili, sconfitta dichiarata, disperazione del padre e di coloro che vogliono bene a Iuschra.«Abbiamo rimodulato le modalità di ricerche con 265 uomini in campo e implementato le squadre sul territorio che sono diventate 31 rispetto alle 20 dei giorni scorsi», è stato spiegato. Ma tutto ciò non è servito, così oggi il Prefetto deve decidere come riorganizzare le ricerche per non spegnere ogni fiammella di speranza.«Eventuali profili di responsabilità al momento sono secondari rispetto all'importanza delle ricerche della bambina», ha ribadito il sostituto procuratore di Brescia Donato Greco, titolare dell'inchiesta sulla scomparsa della 12enne autistica. Perché si attende solo un miracolo. «Stiamo battendo metro quadro per metro quadro, anche le zone già controllate». Iuschra sta tenendo l'Italia con il fiato sospeso.