Ultimato il varo della diciannovesima campata d'acciaio del nuovo viadotto di Genova: ora il tracciato del nuovo ponte è completato, a meno di due anni dal crollo del viadotto nel quale persero la vita 43 persone.

«Quello del ponte di Genova - ha detto il premier Conte, presente insieme alla ministra De Micheli alla cerimonia - è un cantiere simbolo per l'Italia intera, è il cantiere dell'Italia che sa rialzarsi». «Oggi celebriamo il ricongiungimento tra le due parti della valle», ha aggiunto il commissario per la ricostruzione e sindaco di Genova Bucci. Il ministro degli Esteri Di Maio, però, rimarca l'esito non ancora compiuto della vicenda giudiziaria: «Ci sono 43 vittime. Ci sono le rispettive famiglie che giustamente ancora aspettano giustizia».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Aprile 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA