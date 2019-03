Uefa, stangata per i saluti fascisti chiuso un settore dell'Olimpico

ROMA Mano pesante dell'Uefa contro la Lazio in merito alla partita di ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Siviglia del 20 febbraio scorso: tre giornate di squalifica per Marusic e un turno con un settore dell'Olimpico chiuso per la prossima partita di una competizione Uefa. Il montenegrino venne espulso per una gomitata a Roque Mesa. Mentre l'altra sanzione riguarda i saluti fascisti, che sono ritenuti discriminatori e razzisti, di un piccolo gruppo di tifosi laziali al termine della gara giocata in Spagna. La Lazio ha annunciato il ricorso per entrambi i casi come ha fatto sapere il capo ufficio stampa biancoceleste Stefano De Martino dalle frequenze di Lazio Style Radio: «Per quanto riguarda Marusic ha spiegato - le immagini possono aiutare a valutare meglio l'episodio a seguito del ricorso che sarà presentato, non ci aspettavamo tre turni di stop per il montenegrino. L'appello si costruirà sulla base del referto Uefa post Siviglia-Lazio e sulle motivazioni specifiche che hanno portato a questa squalifica.

La Lazio, che dovrà pagare 20.000 euro di multa, nella prossima gara europea dovrà inoltre esibire uno striscione con la dicitura #EqualGame si legge nella nota - con il logo della UEFA. Il banner dovrà coprire l'intero settore da chiudere.

INZAGHI C'è anche il tecnico della Lazio Simone Inzaghi tra i candidati al Premio Bearzot organizzato dall'Unione Sportiva Acli con il patrocinio della Federcalcio che sarà annunciato il prossimo 4 aprile: c'è tempo fino al 31 marzo per scegliere sul sito www.usacli.org, la consegna del premio avverrà il 27 maggio presso il Salone d'Onore del Coni. Gli altri in lizza sono Roberto D'Aversa (Parma), Gian Piero Gasperini (Atalanta), Gennaro Ivan Gattuso (Milan), Roberto Mancini (ct Italia) e Luciano Spalletti (Inter).

(E.Sar.)

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA