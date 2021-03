Ue, Ursula contro Astrazeneca «Non rispetta i contratti stipulati»

Via libera in Italia al vaccino Astrazeneca anche agli over 65, se non hanno patologie serie.

Ma in Europa è guerra alla casa farmaceutica anglo-svedese: «Da quanto vediamo AstraZeneca sta distribuendo meno del 10%» delle dosi di vaccino in Ue, rispetto a quanto pattuito per il primo trimestre», attacca la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Secondo il contratto, infatti, «AstraZeneca doveva iniziare a produrre prima di avere l'autorizzazione al mercato» e preparare le scorte «per distribuire le dosi una volta avuto il via libera. Ha funzionato con Biontech-Pfizer e Moderna, non ha funzionato con AstraZeneca. Vogliamo sapere cosa è successo», ha aggiunto von der Leyen.

Potrebbe quindi ripetersi su scala europea il blocco dei vaccini Asrrazeneca verso altri Paesi extra Ue, come ha già fatto l'Italia stoppando decine di migliaia di dosi in partenza per l'Australia. (A.Sev.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA