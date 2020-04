Ue, l'accordo è solo a metà

Via libera ai prestiti del Meccanismo europeo di stabilità (su richiesta) per 240 miliardi, al sostegno delle casse integrazioni nazionali (100 miliardi), ai prestiti della Banca europea degli investimenti (200 miliardi per le imprese specie medio-piccole). Questo l'orientamento alla vigilia dell'atteso video-vertice Ue, in programma oggi. Le tre operazioni si fondano sull'emissione di bond sul mercato, ma non si tratta di eurobond nell'accezione secca di emissioni di debito comune da parte degli Stati che implica una mutualizzazione integrale di vantaggi e rischi. Non solo: c'è il quarto pilastro costituito dal Recovery Fund, fondo per la ripresa economica: su questo l'accordo sarà politico, di principio: di quanto disporrà, come reperirà le risorse, come saranno utilizzate, quanto durerà, come sarà collegato al bilancio Ue 2021-2027 dovrà essere negoziato successivamente.

Il fatto che al momento non sono previste conclusioni della riunione dei Ventisette ma solo una dichiarazione del presidente Ue Michel (concordata riga dopo riga) indica che non c'è consenso sulle questioni decisive. Si aspetta la proposta della Commissione il 29 aprile. Tra i temi controversi, se il fondo farà prevalentemente prestiti ai governi oppure avranno spazio anche sovvenzioni. Il tema degli eurobond sarà difeso come bandiera (da Francia, Italia, Spagna) ma non è sul tavolo.

Intanto arrivano nuovi aiuti dall'Ue per l'agricoltura, con quel che resta del bilancio Pac. Tra i 75 e gli 80 milioni di euro, dovrebbero essere messi a disposizione dall'Ue per togliere dal mercato cinque tipologie di prodotti e allentare la pressione al ribasso sui prezzi per i produttori. Il ventaglio di misure è ampio e si punta ad attivarle entro fine aprile, dopo l'esame e l'approvazione degli Stati. Si va dall'aiuto allo stoccaggio per latte scremato in polvere, burro, formaggi e carni (bovine, ovine e caprine) alla distillazione di crisi per il vino con i fondi già disponibili nei programmi nazionali.

