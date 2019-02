Udinese-Fiorentina, pari nel segno di Astori

Lunedì 4 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Udinese-Fiorentina ancora nel segno di Davide Astori, che morì il 4 marzo 2018 proprio nelle ore precedenti la sfida tra i friulani e i viola della scorsa stagione. Tutta la Dacia Arena ha più volte ricordato lo sfortunato capitano d'Italia. In particolare un coro è partito al 13' dal settore occupato dai tifosi toscani, che ha suscitato un applauso da parte dell'intero stadio. Sul campo è finita 1-1, primo punto del 2019 per l'Udinese, in vantaggio al 56' con Larsen, ma raggiunta al 65' per un gran tiro di Fernandes.In contemporanea, 1-1 a Marassi anche tra Genoa e Sassuolo: apertura a cura di Djuricic al 28', al 41' secondo centro in due partite in rossoblù per Sanabria. All'ora di pranzo 0-0 tra Spal e Torino in un gara con 51 falli, 10 gialli e l'espulsione al 65' del granata Nkoulou, che ha mandato Walter Mazzarri su tutte le furie: «Rosso ingiusto, ha condizionato la gara. Era fallo per noi».Nei due posticipi di stasera, la lotta per l'Europa andrà a intrecciarsi con quella per la salvezza. Alle 19 derby regionale allo Stirpe tra Frosinone e Lazio, alle 21 chiusura in Sardegna tra Cagliari e Atalanta. Un monday night interessante.riproduzione riservata ®