Ucciso il rapper Nipsey Hussle

Non si ferma il bagno di sangue nel rap: è stato ucciso a Los Angeles il cantane Nipsey Hussle. Il 33enne è rimasto coinvolto in una sparatoria davanti al negozio di abbigliamento The Marathon Clothing, catena di cui era proprietario. Una morte che avviene alla vigilia di un incontro che sarebbe stato davvero molto importante per la città di Los Angeles: Nipsey Hussle infatti avrebbe dovuto incontrare il capo della polizia di L.A., Michael Moore e il commissario Steve Soboroff «per parlare di modi in cui avrebbe potuto fermare la violenza delle gang», come ha riportato lo stesso commissario Soboroff. Il suo ultimo Tweet faceva preannunciare che forse il rapper sapesse qualcosa, che fosse a conoscenza che qualcuno tramava nell'ombra contro di lui: «Avere nemici forti è una benedizione», il suo testamento social.

Nipsey Hussle, pseudonimo di Ermias Asghedom, era un rapper anomalo e molto apprezzato: figlio di immigrati provenienti dallo stato africano dell'Eritrea, aveva passato in una gang la sua adolescenza, come molti giovani afroamericani che crescono in zone disagiate degli Stati Uniti.

Una volta raggiunto il successo però Hussle avrebbe deciso di cambiare radicalmente vita: così si è inventato impresario nel campo della moda, oltre che in quello musicale, divenendo anche un noto benefattore del quartiere di South Central L.A. dove viveva.

Da Tupac e The Notorious B.I.G., ammazzati negli anni 90, alla strage dello scorso giugno in cui morirono in pochi giorni XXXTentacion, Smoke Dawg e Jimmy Wopo, la storia del rap a stelle e strisce è ricca di morti violente, causate da sparatorie per rapine o a causa delle liti fra le varie gang americane, che si risolvono nel sangue anche dopo molti anni.

