Uccise Nadia che voleva lasciarlo Fidanzato condannato a 30 anni

Giovedì 12 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario LandiTrent'anni di reclusione per aver ucciso la giovane fidanzata, Nadia Orlando. Il verdetto di colpevolezza pronunciato dal gup del tribunale di Udine Mariarosa Persico nei confronti di Francesco Mazzega è arrivato a poco meno di un anno dal delitto. Era la sera del 31 luglio scorso quando 21enne era uscita di casa per incontrare il fidanzato e discutere della loro storia, senza fare più ritorno.Il 36enne si costituì la mattina seguente al Comando della Polizia stradale di Palmanova, vicino Udine, dopo aver vagato tutta la notte con il cadavere della ragazza al suo fianco. Il giudice lo ha ritenuto colpevole del reato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Una condanna a 30 anni di reclusione - ovvero il massimo della pena, considerato lo sconto di un terzo per il rito abbreviato scelto dalla difesa - era la richiesta che era stata avanzata alla scorsa udienza dalla stessa Procura. «Una parte di giustizia è fatta. Ma quello che manca è sempre Nadia», ha detto il papà della ragazza, Andrea Orlando all'uscita dal Tribunale, mentre la mamma Antonella ha voluto ringraziare tutti. La donna è stata abbracciata dagli investigatori della Squadra mobile che hanno condotto le indagini, presenti in aula per la sentenza. Il giudice ha riconosciuto anche il risarcimento del danno ai familiari. Danno da quantificare in separato giudizio, con una provvisionale di 200 mila euro ciascuno ai genitori di Nadia e 100 mila euro al fratello. Il giudice ha condannato Mazzega anche a versare un risarcimento danni simbolico di 1 euro che era stato chiesto da parte delle associazioni Voce Donna Onlus e Comune di Dignano.Mazzega ha ascoltato la sentenza in silenzio, poi è uscito dal retro del tribunale, riaccompagnato dalla Polizia penitenziaria nell'abitazione dei genitori a Muzzana del Turgnano dove è ai domiciliari. La difesa ha già preannunciato appello.riproduzione riservata ®