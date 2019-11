Uccise la compagna a via del Babuino Dimezzata la pena in appello: 16 anni

Simone Pierini

Da trenta a sedici anni. La corte di Assise di Appello di Roma ha dimezzato la condanna per Francesco Carrieri, il direttore di banca che il primo maggio del 2017 uccise la compagna Michela Pompeo, professoressa della Deutsche Schule. La donna era stata uccisa con un peso da palestra nell'appartamento in via del Babuino, nel centro storico della Capitale. In primo grado, nell'ottobre del 2018, l'uomo era stato condannato a trent'anni per omicidio volontario aggravato.

La corte ieri ha però riconosciuto la seminfermità mentale riducendo a sedici gli anni da scontare in carcere, disponendo inoltre almeno tre anni di ricovero in una Rems, ovvero in una di quelle strutture sanitarie di accoglienza per condannati affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi che hanno sostituito i vecchi ospedali psichiatrici giudiziari. Non è escluso però, in futuro, il passaggio in Cassazione. Secondo l'ultima perizia al momento dei fatti, l'uomo «versava in condizioni tali da almeno grandemente scemare la capacità d'intendere e volere» e in considerazione della buona risposta alla terapia farmacologia gestita negli ultimi due anni in carcere, «si può escludere la pericolosità sociale in senso psichiatrico, a condizione che non interrompa le cure».

Fu proprio Carrieri, dopo l'arresto, ad ammettere di aver ucciso la compagna. «Quella sera eravamo rientrati da un week-end fuori - disse - Presi il suo telefono per vedere i messaggi, era la prima volta che le controllavo il telefono, forse era successo una volta. Lo avevo fatto per leggere cosa diceva della mia malattia con le sue amiche, qual era il giudizio nei miei confronti, non ho trovato niente d'importante. Alle 5 del mattino la svegliai, le dissi che non volevo tornare al lavoro e ci fu una lite perché lei voleva che tornassi al lavoro. Io dicevo tra me e me: io non sono un assassino ma invece l'ho colpita. Poi non sapevo se era viva o morta e sono andato dai carabinieri a costituirmi. Non so perché le ho fatto del male, ho rovinato la sua vita e la vita di tutti».

