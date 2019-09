Uccise i suoi figli in carcere Il Pm chiede l'assoluzione

Enrico Chillè

Uccise i figli, di due anni e quattro mesi, in carcere a Rebibbia, ma ora il pm ha chiesto per lei l'assoluzione, per «vizio totale di mente». Alice Sebesta, la detenuta tedesca di 34 anni che un anno fa uccise i figli scaraventandoli dalla tromba delle scale, potrebbe quindi evitare il carcere dopo la richiesta del pubblico ministero, Eleonora Fini, davanti al giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, Anna Maria Govoni.

I fatti risalgono al 18 settembre del 2018: la donna, tossicodipendente e detenuta da poco più di un mese per spaccio di sostanze stupefacenti, si trovava nel carcere di Rebibbia insieme ai figli, la piccola Faith, di quattro mesi, e il fratello maggiore, Divine, di due anni. I due bambini erano ospiti del reparto nido del carcere ed è qui che si era consumato il dramma: la mamma, all'improvviso, li aveva presi e lanciati giù dalle scale. La figlia di pochi mesi era morta sul colpo, il figlio più grande invece dopo un giorno e mezzo di agonia. Nei giorni successivi la donna aveva detto di aver agito per «salvare i figli dalla mafia» ed aveva anche negato l'espianto degli organi dei figli, il cui padre, un nigeriano, si trovava detenuto in Germania.

Dopo il doppio infanticidio, la donna era stata sottoposta, in sede di incidente probatorio, ad una prima perizia psichiatrica, che l'aveva giudicata capace di intendere e di volere. Un consulente del pm, però, in un'altra perizia aveva certificato l'esatto contrario e la Procura all'inizio di quest'anno aveva chiesto e ottenuto la sostituzione del perito, con la nomina dello psichiatra Fabrizio Iecher. Quest'ultimo aveva diagnosticato nella 34enne tedesca un «disturbo schizo-affettivo bipolare» e aveva stabilito che la donna era «totalmente incapace di intendere ma sufficientemente in grado di volere». Ora, dopo la richiesta di assoluzione del pm, il dottor Iecher visiterà di nuovo Alice Sebesta, attualmente detenuta nel Rems di Castiglione delle Stiviere (Mantova), prima della decisione del giudice. Il rapporto dello psichiatra sulla pericolosità sociale della donna giungerà in aula il prossimo 19 novembre, prima dell'udienza per la discussione della difesa e della camera di consiglio, fissate per il 17 dicembre.

