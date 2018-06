Uccise a bottigliate il gestore di un'enoteca in appello condanna ridotta a 14 anni

Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sconto di pena, dai 20 anni inflitti in primo grado ai 14 sanciti in appello, per il tassista Joelson Bernasconi (foto) autore dell'efferato omicidio di Nino Sorrentino, il 76 enne titolare dell'Enoteca Vino e Olio di via Premuda nel quartiere Prati. Questo quanto sancito dai giudici della prima Corte d'assise d'appello di Roma che hanno preso atto dell'accordo sulla pena raggiunto tra la Procura Generale, rappresentante dell'accusa, e la difesa dell'imputato.Il terribile omicidio risale al 23 maggio del 2016 quando Nino Sorrentino si apprestava a chiudere la propria enoteca. In uno dei tavolini fuori dal locale, nonostante l'ora ormai tarda, si era seduto Bernasconi. Ma il gestore del locale, notando che l'uomo appariva piuttosto alticcio, si rifiutava di servirlo e così tra i due iniziava una discussione. I toni tra i due si alzavano e così iniziavano a volare parole grosse fino a quando Bernasconi imbracciava una bottiglia che aveva trovato sul tavolino e con questa colpiva violentemente l'amico al capo. I carabinieri hanno trovato Nino riverso in una pozza di sangue, che con ancora un alito di voce, è riuscito a descrivere l'aggressore ai militari, poi arrestato dopo un lungo inseguimento. (D.M.R.)