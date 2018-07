Uccisa dall'amico marocchino

Lunedì 16 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico ChillèConosceva e si fidava del suo assassino, tanto da aprirgli in tutta tranquillità la porta di casa. Sabrina Malipiero, 52enne di Pesaro, non immaginava che sarebbe stata uccisa con una coltellata alla gola e che il suo omicida, il 38enne marocchino Zakaria Safri, si sarebbe allontanato rubandole anche alcuni gioielli e l'auto. Il mistero dell'omicidio, avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì scorso, si è risolto solo ieri mattina, quando il 38enne, imbianchino disoccupato e già noto all'antidroga della Questura locale, è crollato e ha confessato il delitto. Safri ha raccontato di avere agito sotto l'effetto della cocaina. A scatenare una reazione abnorme, sarebbe stata una frase denigratoria detta dalla donnaSabrina Malipiero, commessa in un supermercato, separata da tempo e con due figli, aveva un appuntamento con il suo assassino e lo aveva accolto in casa, prima di essere aggredita e uccisa. Dalle prime indagini risulta che la vittima e il suo assassino si conoscevano bene e l'uomo, in passato, era già stato accolto in casa.Dopo il rinvenimento del cadavere, gli investigatori si erano concentrati sulle ultime conversazioni telefoniche prima dell'omicidio e avevano fermato una decina di sospetti, tra cui Safri, che dopo la confessione è stato condotto nel carcere di Villa Fastiggi con l'accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Al momento, stando a quanto riferito dagli inquirenti, sono esclusi il movente passionale e quello di una lite per denaro. Nel confessare, il 38enne marocchino ha spiegato di aver perso la testa al termine di un litigio: «Sabrina era mia amica, non so perché l'ho fatto». Dal racconto dell'uomo sono emersi altri particolari, come appunto la collocazione temporale dell'omicidio: inizialmente si pensava fosse avvenuto nella notte tra venerdì e sabato.Il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, ha ringraziato le forze dell'ordine per aver fermato l'omicida e dedicato un pensiero alla donna uccisa: «Ancora una volta la nostra città è sconvolta da un fatto di sangue, piccoli uomini che diventano bestie feroci con donne innocenti. Basta femminicidi, piccoli uomini che si trasformano in bestie feroci contro una donna. Un abbraccio ai figli, alla famiglia e a chi conosceva Sabrina».riproduzione riservata ®