Uccisa a coltellate, in casa, il compagno tenta il suicidio

Massacrata a coltellate, sul letto del suo appartamento a Quartu Sant'Elena, nella città metropolitana di Cagliari. L'ultima vittima di femminicidio è Mihaela Kleics, romena, 50 anni, trovata morta poco dopo le 13 nella abitazione in via della Musica.

La sorella della vittima da tre giorni non riusciva a mettersi in contatto con lei e ha chiamato i carabinieri. I militari sono entrati nell'appartamento con l'ausilio dei vigili del fuoco ed hanno trovato i cadavere. Poche ore più tardi i carabinieri hanno bussato a casa del compagno di Mihaela, Sandro Sarais, 56 anni, rintracciato nelle campagne di Castiadas. Ma quando ha visto le divise l'uomo si è inferto delle coltellate, procurandosi alcune ferite all'addome. Trasferito in ospedale, sarà ora il medico legale ad appurare se è nelle condizioni di rispondere alle domane degli inquirenti. Nei suoi confronti è scattato un fermo di polizia giudiziaria per l'omicidio di Mihaela.



Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Dicembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA