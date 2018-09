Uccisa a coltellate dal marito

Martedì 25 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Omicidio tra le mura domestiche alle porte di Merano, in Trentino Alto Adige. Un cittadino austriaco di 38 anni, Johannes Beutel, è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso a coltellate la moglie Alexandra Riffesser. La vittima, di 34 anni, è morta ieri pomeriggio nell'agriturismo di famiglia, tra i vigneti che circondano la cittadina termale, una zona molto frequentata da turisti tedeschi in questa stagione. A dare l'allarme e a chiamare la polizia è stata la sorella dopo aver sentito delle urla. Una volta raggiunto l'appartamento non c'era più niente da fare: Alexandra era ormai esanime e in una pozza di sangue mentre Beutel, visibilmente sotto choc, indossava una maglietta sporca di sangue. Le manette sono scattate dopo l'interrogatorio da parte degli investigatori. Quando è avvenuta la tragedia i due bambini piccoli della coppia si trovavano con la nonna in un'altra parte della proprietà. Il movente del delitto potrebbe essere passionale. (S.Nat.)