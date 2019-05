Uccide la madre e chiama i carabinieri

Emilio Orlando

Ha ucciso la madre quarantottenne colpendola più volte alla tesa con un oggetto contundente. Il matricidio sarebbe stato compiuto al termine di un violento litigio tra i due. L'assassino, un ragazzo di ventinove anni, che si è costituito, chiamando egli stesso i carabinieri, era in cura al centro d' igiene mentale per dei gravi disturbi psichici di cui soffriva da tempo. Madre e figlio, originari della Romania vivevano a Carpineto Romano un piccolo comune dell'hinterland romano. La donna si era risposata con un italiano del posto. Le indagini dei detective della sezione omicidi dell'arma stanno verificando se in passato c' erano stati attriti o litigi tra i due, ma secondo quanto sarebbe emerso finora non risulta che i carabinieri o la polizia fossero stati mai chiamati ad intervenire per liti in viale Leone XIII dove risiedevano. Il movente del delitto non è ancora del tutto chiaro ma i vicini raccontano di non averli mai visiti o sentiti litigare e la vittima era molto attaccata al ragazzo che era nato in Romania dal primo matrimonio. L' assassino è stato ascoltato dal sostituto procuratore di turno di Velletri, dove ha confermato la confessione fatta in lacrime subito dopo l' omicidio davanti agli investigatori.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA