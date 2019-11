Uccide il padre a martellate e simula la scomparsa: preso

Emilio Orlando

Omicidio in azienda al culmine dell'ennesima lite. Ha massacrato il padre a bastonate e a martellate e poi ha nascosto il cadavere nell'azienda di famiglia. Il corpo con il cranio completamente sfondato dalla furia omicida del figlio di 38 anni, è stato ritrovato ieri pomeriggio in una pozza di sangue nascosto nella cantina dell'azienda di famiglia, in via del Soriso a Montespaccato, coperto da alcuni bandoni metallici al buio. La scomparsa della vittima, il settantatreenne Adolfo Ciammetti, era stata denunciata ieri mattina dalla figlia che da ore non aveva notizie del genitore a ha chiamato la polizia. L'assassino dopo essere stato interrogato dalla polizia del commissariato Aurelio ha ceduto e ha confessato ai detective l'orrendo crimine. «Sono stato io. Mio padre non voleva darmi dei soldi - ha raccontato il trentottenne con i pantaloni ancora sporchi di sangue alla polizia che lo ha fermato poco distante dal luogo del delitto». Sotto l'incessante interrogatorio il parricida ha anche indicato agli agenti dove aveva occultato il corpo. Sembrano confermato il movente a cui il reo confesso ha fatto riferimento ossia a motivazioni economiche e familiari che lo portavano quotidianamente ad avere litigi violenti con l'anziano genitore. L'impresa a conduzione familiare che la vittima gestiva insieme al figlio che ultimamente ne era diventato il titolare, sembra che negli ultimi tempi non andasse a gonfie vele e la vittima lamentava spesso frequenti ammanchi di denaro. Tutti questi dissapori avevano minato i rapporti tra padre e figlio e sono poi sfociati nella tragedia che ieri pomeriggio ha insanguinato il quartiere di Boccea. Il figlio omicida è stato arrestato e portato nel carcere di regina Coeli dove verrà interrogato oggi dal giudice per le indagini preliminari. Gli indizi raccolti dalla polizia scientifica sulla scena del crimine verranno confrontati con gli elementi che l' assassino, pregiudicato per altri reati, ha fornito agli investigatori. Al vaglio anche l' ipotesi investigativa che l' assassino fosse sotto l' effetto di droga.

Mercoledì 13 Novembre 2019, 05:01

