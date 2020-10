Uccide a bastonate il cucciolo della donna che l'aveva lasciato

Emilio Orlando

Due storie strappalacrime: una a lieto fine, l'altra invece finita tragicamente. Entrambe hanno come protagonisti due cagnolini e si sono verificate a distanza di poche ore, nella Capitale. Vicende che - a loro modo - dimostrano comunque una crescente sensibilità dell'opinione pubblica contro i maltrattamenti e le violenze ai danni degli animali. Il primo episodio, sfociato purtroppo nell'uccisione di un Pincher di nome Bolla (un cane di taglia molto piccola di appena due anni) è avvenuto alla Magliana. Per vendicarsi nei confronti della sua ex fidanzata che lo aveva lasciato, infatti, un 48enne ha fracassato la testa del piccolo animale con un pezzo di legno, fino ad ammazzarlo. I guaiti del cagnolino e le urla dall'uomo («ti ammazzo, ti ammazzo») hanno messo in allarme i residenti di via Pieve Fosciana, che hanno chiamato la polizia. Il 48 enne, ubriaco ed in preda ad una crisi di nervi, brandiva la gamba di un tavolino di legno con cui poco prima aveva massacrato l'animale e danneggiato le auto in sosta. La salma del Pincher è stata recuperata dagli agenti dentro ad un cassonetto. Per l'uomo è scattata la denuncia per uccisione di animale e danneggiamento.

Si è concluso positivamente, invece, la vicenda di un altro cane che la proprietaria aveva lasciato chiuso in macchina. Il peggio è stato evitato grazie ad un poliziotto libero dal servizio, che ha visto l'animale abbandonato nell'automobile. Il poliziotto era a passeggio con il suo cane. Ha telefonato più volte alla padrona, senza però ricevere risposta, così insieme ai colleghi del commissariato Colombo ha infranto il vetro dell'utilitaria e liberato il cagnolino.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Ottobre 2020, 05:01

