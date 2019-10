Ubriaco distrugge un parco giochi in auto

Un ragazzo di diciannove anni, ubriaco, è piombato a tutta velocità sui giardini di piazza Re di Roma, distruggendo il parco giochi dei bambini e finendo la sua corsa schiantandosi contro uno scivolo. Distrutta la sua Fiat 500 bianca su cui era a bordo insieme a un amico. Entrambi illesi, all'uscita della vettura si sono mostrati anche un po' scocciati nei confronti degli agenti delle volanti della caserma Guido Reni. «Che volete che sia?», le prime parole del giovane risultato positivo all'alcoltest registrando un tasso pari a 1.70, ben al di sopra del limite consentito per mettersi alla guida, a maggior ragione per un neopatentato che dovrebbe risultato completamente negativo. Gli agenti della polizia locale del VI Gruppo Torri, giunti sul posto, hanno sequestrato il mezzo e immediatamente ritirato la patente del diciannovenne che è stato denunciato per danneggiamenti. (S. Pie.)

Venerdì 18 Ottobre 2019, 05:01

