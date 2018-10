U2 ALLA MILANESE

Martedì 9 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimiliano LevaMILANO - Sarà un giorno bellissimo, per citare il titolo di una loro canzone. O meglio, 4 giorni indimenticabili: giovedì 11, venerdì 12, lunedì 15 e martedì 16 ottobre per l'esattezza. Le 4 date (già sold out da mesi) per chi vuole ascoltare gli U2 al MediolanumForum di Assago a Milano. Unico tappa italiana del loro U2 Experience + Innocence Tour. Decollata da Tulsa, Oklahoma, il 2 maggio scorso, l'astronave U2 atterra all'ombra del Duomo ormai collaudata da una serie di date in America e Canada andate esaurite a ogni show, visto che si tratta di uno dei tour più tecnologici intrapresi dalla band di Dublino. Basti dire che oltre a un palco a 360° realizzato apposta per le grandi arene, con schermi ad alta risoluzione in cui verranno proiettate frasi e video come accade per lo Zoo Tv Tour degli anni 90, i fan potranno scaricare un'apposita applicazione per cellulare che, inquadrando il palco nei minuti precedenti il concerto, permetterà loro di visualizzare una serie di immagini a realtà aumentata. Tutto questo per consentire al pubblico di vivere assieme agli U2 una scaletta in cui ricompaiono alcuni brani che il gruppo aveva abbandonato da tempo per le esecuzioni dal vivo.Recuperata appieno la voce dopo la data saltata a Berlino lo scorso settembre, Bono infatti guiderà The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen in una setlist che comprende Love is all we have left, The Blackout, Lights of home, I will follow, Gloria, Beautiful day, The Ocean, Iris (Hold me close), Cedarwood road, Sunday bloody Sunday, Until the end of the world, a chiusura della prima parte. In un secondo set si potranno ascoltare invece Elevation, Vertigo, Desire, Acrobat (quest'ultima con Bono che recupera in scena le vesti di Macphisto, uno degli alter-ego creati usati proprio per lo Zoo Tv Tour), You're the best thing about me, Starring at the sun, Pride, Get out of your oen way, Amercan soul e City of blinding lights, più un set di canzoni in chiusura per i bis. In alcune date, la band si è riservata cambiamenti all'ultimo minuto. Ma in gran parte questi sono i brani confermati. L'occasione insomma per riascoltare, dopo la tournée che l'anno scorso celebrava il trentennale di The Joshua Tree, il meglio degli U2. E per i fan, di sicuro, sarà una bellissima serata.riproduzione riservata ®