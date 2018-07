TWEET DENUNCIA

Martedì 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una donna anziana e disabile, a Roma, resta a terra. Nel senso letterale e morale del termine, visto che l'autobus che stava aspettando non l'ha fatta salire a bordo ed è ripartito. Lasciandola a terra, appunto. Il fatto è accaduto domenica scorsa con la linea 913 che non aveva la pedana per i disabili, quella che consente alle persone sulla sedia a rotelle di salire sui mezzi pubblici garantendo la loro autonomia. Lo denuncia il figlio Erasmo, sul canale Twitter @InfoAtac, postando la foto dell'anziana mamma con un elegante cappellino per il sole: neanche il giorno del Disability Pride 2018 si riesce ad evitare che mia madre rimanga alla fermata perché non c'è la pedana per disabili. Vergogna, vergogna e ancora vergogna. Parole durissime, che raccontano quel che accade a Roma nel giorno dei diritti dei disabili, così come tutti gli altri giorni. Quelle pedane sono introvabili.