Tv fai-da-te e utenti online visibili

Alessio CaprodossiUn social network in costante divenire. Questa è l'attuale immagine di Instagram, il social network dell'immagine, che continua a cambiare veste introducendo aggiornamenti e nuove funzioni. Una scelta azzeccata, perché i numeri dicono che ha superato quota un miliardo di utenti, cresciuti in fretta grazie anche alle tante novità dell'ultimo periodo.Un esempio è Instagram TV, la piccola icona (abbreviata in IGTV) affiancata nella pagina del profilo a quella che rende visibili i propri post e che consente di caricare e vedere contenuti in verticale con durata massima di un'ora. Un'idea voluta per premiare la sete dei giovani, che guardano meno tv in favore dei contenuti online, in particolare quelli veicolati via social network; il progetto di IGTV è arrivare col tempo a proporre show auto prodotti per competere con Netflix e Amazon Video, per questo la piattaforma collabora con diversi vip per la creazione di contenuti esclusivi. Fiorello ad esempio ha postato la sua prova tv presentando «mio figlio» (che il realtà è l'amico dalla risata contagiosa che l'ha afiancato in tutte le puntate di Edicola Fiore).A proposito di icone, sta per arrivare il pallino verde che segnala quando sono online gli amici e i contatti con cui si è interagito in passato. Pensato per stimolare gli utenti a chiacchierare tra loro e restare più a lungo all'interno dell'applicazione (chi lo desidera può disattivare la funzione e restare visibile o invisibile agli altri), il mini cerchio colorato di fianco alla foto profilo è visibile nella schermata dei messaggi diretti e nella lista degli amici nel momento in cui si condivide un post.Anche il futuro arrivo delle reactions è un elemento preso in prestito dai social di Zuckerberg. Circoscritte alle Instagram Stories, saranno sei come su Facebook ma al posto del pollice all'insù e del cuore, le reazioni a disposizione per commentare un post saranno qui la fiamma, il battito di mano e le faccine di sorpresa, tristezza, riso e quella dell'amore, con gli occhi a forma di cuoricini.riproduzione riservata ®