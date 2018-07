Tutto quello che c'è da sapere sulla tigre di casa

Martedì 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il libro di questa settimana s'intitola Gatto: se lo conosci lo educhi di Alice Ki. Pseudonimo di una giornalista e ricercatrice olistica che da oltre un trentennio si dedica allo studio e all'applicazione di ecologia ed etologia, ci accompagna alla scoperta di quest'essere dall'irresistibile personalità. L'autrice infatti passa in rassegna i vari tipi di carattere; come decifrare i segnali che il gatto trasmette col suo comportamento, spesso strano e indecifrabile.Ci descrive anche quali sono i metodi migliori per mantenerlo in buona salute, come prevenire i possibili pericoli che si nascondono anche in casa, quali sono i giochi preferiti, fornendoci tante altre risposte ai mille perché e perplessità che possono sorgere a chi possiede (o meglio, è posseduto) da un gatto. Ma ci pone anche davanti a dei quesiti interessanti quali: quale strana complicità unisce la donna e il gatto? Perché il gatto miagola?Che tipo di attrazione esiste fra gli scrittori e i gatti? Perché questi fantastici animali riescono a leggerci nel pensiero? Un libro vario, particolare,divertente, ma ricco di spunti e di considerazione per questo angelo a 4 zampe. (A.Ben.)