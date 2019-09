Tutto quello che avreste voluto sapere sui facoceri (ma anche giraffe, zebre & co) ma che non avete mai osato chiedere. Come fa la giraffa a vivere a sei metri da terra? Com'erano gli animali del passato? Perché gli escrementi sono di forma diversa? Tre domeniche, tre Incontri di Natura, per rispondere ai quesiti più disparati. Otto postazioni, dislocate nel parco, con crani, modelli tridimensionali ed animali vivi. Un'occasione per ricevere curiosità e partecipare a giochi e attività. Da I RIS della Natura, per interpretare le tracce degli animali ad Animali dal passato, alla ricerca di specie estinte, tra ammoniti, trilobiti e resti di dinosauro. Oppure, Punti di vista, per confrontare adattamenti e peculiarità della specie più alta del mondo e di quella più bassa, Formidabile predatore, sul perché denti lunghi, artigli affilati e un manto mimetico rendano i predatori efficienti. I perché della Natura, per scoprire che anche i serpenti hanno le zampe e che i rospi respirano con la pelle. Uova da record, da 10 kg a pochi grammi. E infine Chi ha fatto la fatta?, per analizzare gli escrementi di animali differenti.

Viale del Giardino Zoologico 1, domenica e il 22 e 29/9, ore 11-17 bioparco.it

Venerdì 13 Settembre 2019, 05:01

