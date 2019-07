Tutto pronto per l'inaugurazione domani sera a Roma del The Court, il nuovo cocktail bar della terrazza di Palazzo Manfredi con vista sul Colosseo. Progettato in collaborazione con Loto AD Project, il locale è arredato con divanetti, poltrone e luci e sembra diviso in tanti salotti. Interessante la drink list (a partire da 25 euro) firmata da Matteo Zed: non solo classici, ma anche signature stagionali e una selezione di Forgotten Classics & Unforgettable, ovvero di cocktail storici oggi finiti nell'oblio e di evergreen mai passati di moda. Non manca una lista vini (studiata dal sommelier Gennaro Buono) e una scelta di appetizer e dolci firmati, rispettivamente, da Giuseppe Di Iorio e Daniele De Santi.

The Court, Palazzo Manfredi. Via Labicana 125, Roma, palazzomanfredi.com.

(N.Cav.)

Giovedì 4 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA