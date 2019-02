TUTTO PER TUTTO

Enrico Sarzanini

ROMA Un colpaccio per riprendersi dalla batosta di Genova. La Lazio sogna l'impresa oggi a Siviglia dopo l'1-0 rimediato all'Olimpico. In palio gli ottavi di Europa League, competizione che potrebbe essere utile per ritrovare morale dopo la beffa di Marassi come sottolinea Inzaghi: «Arriviamo a questa partita arrabbiati perché con il Genoa avevamo fatto un'ottima partita e avremmo meritato molto di più, ma le gare vanno chiuse. Quella partita ormai fa parte del passato e ci servirà da lezione». Sfida contro la vincitrice di tre delle ultime cinque edizioni del trofeo, come se non bastasse il tecnico deve comunque fare i conti con l'emergenza visti i tanti infortunati: «Siamo qui per fare una grande partita e sono sicuro che le nostre possibilità ce le giocheremo al cento per cento - spiega -. Dovremo fare due gol per passare il turno e va da se che la squadra dovrà mostrare in campo coraggio e personalità. Siamo in emergenza ma a volte è proprio in queste situazioni così difficili che si tirano fuori cose interessanti. Il Siviglia troverà una Lazio di personalità che dovrà essere brava ad indirizzare gli episodi che domenica non hanno girato a favore nostro».

A Genova il tecnico è stato criticato molto per i cambi in particolare quello di Romulo per Leiva: «Possono essere ritenuti giusti o sbagliati, la palla di cristallo non ce l'ha nessuno. Quando c'è il risultato giudicare è sempre più facile. Sono molto soddisfatto dei ragazzi».

Altra gara da titolare per Badelj che non si vede in campo con Leiva: «Questo modulo è fatto per fare giocare solo uno ma le scelte le fa il mister». Nello spogliatoio c'è la convinzione di poter fare l'impresa: «Queste sono le sfide su cui possiamo avere una motivazione. Ci crediamo tanto ma sarà fondamentale l'approccio e la lucidità». Siviglia forte ma non imbattibile: «Sappiamo quali sono i loro punti deboli. Non attraversano un buon momento ma non vanno sottovalutati».

Stamani risveglio muscolare, Inzaghi scioglierà gli ultimi dubbi su Correa, che dovrebbe partire dalla panchina, con Caicedo titolare e Milinkovic reduce da un fastidio muscolare.

