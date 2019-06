Tutto il mondo fantastico di Fido

Il libro di questa settimana s'intitola Il fiuto del cane tra gioco e lavoro della famosa addestratrice norvegese Anne Lill Kvam. L'autrice descrive le sue numerose esperienze: dai cani anti-mina in Angola ai cani da recupero dispersi.

Pensate che racconta di Rambo cane in grado di trovare mine sotterrate dieci anni prima a più di 20 cm sottoterra ma che poteva sentire una cagnolina in calore a circa 5 km di distanza Potere dell'olfatto!

Il lavoro di naso è l'unico che permette al cane di vivere i suoi istinti e utilizzare le sue capacità naturali in modo tanto piacevole per sé e per il suo compagno umano; in questa maniera aiuta il cane a trovare il suo equilibrio e la sua sicurezza ed a stringere un rapporto di serena collaborazione con il proprietario che scopre un nuovo modo di vedere il proprio cane e le sue singolari capacità. Infatti Anne spiega che l'attenzione ai sensi, l'olfatto per primo e poi gli altri è qualcosa di spettacolare nel momento in cui tutto coincide e l'intesa tra animale e padrone quando si rivela nelle modalità da noi ricercate diventa qualcosa di veramente straordinario ed unico. (A.Ben.)

Martedì 25 Giugno 2019, 05:01

