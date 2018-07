Tutto il calcio vuole i 12 cinghialotti

Mercoledì 11 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario LandiTutti salvi. La Thailandia e il mondo intero applaudono al miracoloso salvataggio di tutti i 12 ragazzini e il loro allenatore rimasti intrappolati nel fondo di una grotta allagata per quasi 18 lunghissimi giorni. Ieri, quando in Italia era praticamente l'ora di pranzo, gli ultimi quattro piccoli componenti della squadra di calcio dei cinghiali e il loro coach sono usciti dai cunicoli della grotta di Tham Luang, nel nord della Thailandia, dopo che gli altri otto ragazzini erano usciti in due tappe nei due giorni precedenti. Per ultimi sono poi venuti fuori pure i tre sub e il medico che erano rimasti con i ragazzi.Dovranno stare tutti e 12 in ospedale per ancora una settimana e quindi non potranno assistere alla finale dei Mondiali di domenica prossima a Mosca alla quale erano stati invitati dal presidente Fifa, Gianni Infantino. Ma probabilmente non sapranno resistere alla Premier League, che li vuole assolutamente nei suoi stadi. Il Manchester United ha postato sul suo profilo Twitter un messaggio nel quale invita all'Old Trafford, nel corso della prossima stagione, sia i piccoli giocatori sia i loro soccorritori. Il capo allenatore della squadra di Manchester ha tra l'altro riferito alla Bbc che la gran parte dei ragazzi liberati tifa proprio per i Red Devils.Nella vicina Mae Sai e a Chiang Rai sono stati segnalati festeggiamenti a colpi di clacson come dopo una vittoria sportiva insperata. In tv e sui social media va in scena l'euforia di un Paese che ha tremato assieme a ogni notizia sui cinghialotti giorno dopo giorno: da quando non si sapeva ancora se fossero vivi alla graduale preparazione di un'operazione logistica davvero senza precedenti.Nell'entusiasmo che ha salutato la fine di un incubo, non va però dimenticata la morte di un sub thailandese, il 38enne Sanan Gunan, perito il 6 luglio durante le operazioni di preparazione del salvataggio. Una morte che ha sottolineato le difficoltà e i rischi dell'impresa cui hanno partecipato sub thailandesi, ma anche esperti britannici, americani e di altri Paesi.Per uscire all'aria aperta i 12 ragazzi (di età compresa fra gli 11 e i 16 anni) e l'allenatore 25enne hanno dovuto affrontare un percorso di oltre tre chilometri, in parte completamente sommerso, con alcuni passaggi strettissimi di una quarantina di centimetri. Nessuno di loro sapeva nuotare ed erano tutti indeboliti dalle privazioni della loro brutta avventura. A lieto fine.riproduzione riservata ®