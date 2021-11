Tutto Baglioni show: tre serate su Canale 5

ROMA - Si scrive Uomo di varie età, si legge Uà. È il lifeshow che porterà Claudio Baglioni su Canale 5 per tre prime serate, in onda il 4, 11 e 18 dicembre. Protagonisti Baglioni - ideatore, autore, interprete - e tanti personaggi della musica, dello spettacolo, del cinema, del teatro, della danza, con la direzione artistica di Giuliano Peparini. Sarà «uno spettacolo mai visto per dimensioni e contenuti», sottolinea Mediaset in una nota, «un affresco totale narrato, cantato, suonato, recitato, illustrato, ballato, improvvisato, colorato, per un racconto di vita vera e di arte varia». «Per noi - dice Pier Silvio Berlusconi, ad Mediaset - è un onore che Claudio abbia scelto Mediaset come editore per il suo primo vero programma televisivo». «Ho sempre amato la televisione - commenta Baglioni - perché è il più popolare dei media. L'unico davvero capace di raggiungere tutti, con un linguaggio chiaro, semplice, immediato, che sa far riflettere e sognare. Per questo ho accolto l'invito di Mediaset a pensare per lo schermo uno show sulla mia vicenda umana e artistica».



Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Novembre 2021, 05:01

