Tutti sconfitti i sindaci uscenti ecco i volti dei nuovi vincitori

Débâcle per i sindaci uscenti nei comuni di Frascati, Marino e Bracciano, che non sono riusciti a convincere i propri elettori. Anzi, il ballottaggio ha confermato la scelta fatta al primo turno.

Con oltre otto punti di distacco e il 54,03% di preferenze, a Frascati vince la candidata del centrosinistra Francesca Sbardella (foto a sinistra): si tratta anche dell'unica donna che trionfa al vertice, una delle pochissime prime cittadine in tutta Italia. L'ex sindaco Roberto Mastrosanti alla testa di una coalizione civica si ferma invece al 45,97%. ù

A Marino sarà Stefano Cecchi (foto a destra) il nuovo responsabile dell'amministrazione. Il candidato del centrodestra vince con il 51,91% contro lo sfidante M5s, l'ex sindaco Carlo Colizza (foto a centro), che arriva al 48,09%. Altro comune, altro sindaco che perde la poltrona. Stravince a Bracciano il civico Marco Crocicchi che, con un risultato straordinario (61,10%), supera di quasi 22 punti (38,90%) il sindaco uscente Armando Tondinelli (centrodestra).(E.Gia.)



Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Ottobre 2021, 05:01

