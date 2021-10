Tutti pazzi per Pedro il preferito di Sarri che spacca le partite

Enrico Sarzanini

Serviti subito i detrattori e ripagata la fiducia di Sarri: Pedro è la vera garanzia di questa Lazio. Arrivato in estate a sorpresa dalla Roma che lo aveva scartato', l'attaccante spagnolo si è rivelato fino a oggi il migliore acquisto. Due gol decisivi contro Roma e Fiorentina, l'attaccante è l'unico fino a oggi ad aver avuto un rendimento costante. Titolare in 9 partite su dieci in campionato, anche in Europa è sempre sceso in campo (una volta dall'inizio mentre in due è subentrato), con 858' totali giocati è certamente uno dei giocatori preferiti di Sarri. Lo stesso allenatore questa estate nel giorno della sua presentazione, quando Pedro era ancora un calciatore della Roma, dichiarò il suo amore per l'attaccante raccontando un aneddoto riguardante la finale di Europa League poi vinta con il Chelsea: «Il giorno prima aveva svelato Sarri - Zola mi dice: 'Che idee hai per domani?'. Io rispondo: Giocano sicuro Giroud e Pedro, gli altri due li scegli te'. Sono giocatori che non hanno mai fallito una finale». Ecco spiegato il motivo per cui, nella famosa lista dei giocatori preferiti' l'allenatore biancoceleste aveva inserito in cima proprio il nome dell'attaccante: una scelta azzeccata perché oggi Pedro, nonostante le sue 34 primavere, è una vera garanzia per la Lazio. Dopo essersi preso la rivincita sulla Roma, che in estate lo ha letteralmente scaricato, mercoledì ha steso la Fiorentina con una tiro sotto la traversa, regalando ai biancocelesti tranquillità e tre punti importanti per restare attaccati alla zona Champions. In settimana era stato criticato, gioca due mesi poi sparisce com'è successo con la Roma l'attacco di qualche tifoso nelle radio o via social, Pedro ha risposto sul campo come ha sempre fatto nella carriera: non è un caso che con i 26 trofei vinti è il giocatore più titolato della serie A.



