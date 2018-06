Tutti pazzi per la Soap Race

Lunedì 25 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Senza motore ma piene di energia e follia, ieri a Villa Borghese sono andate in gara le macchine più bizzarre al mondo per la prima edizione della Red Bull Soapbox Race che torna in Italia dopo 4 anni dall'ultima edizione svoltasi a Torino. Al grido di Veloce è bello, ma bizzarro è meglio i 70 team presenti in gara avevano ognuno un tema particolare: dai film di avventura ai cartoni animati fino ai videogiochi.La gara di follia è dedicata infatti ai piloti amatoriali con vetture fatte a mano e alimentate dalla creatività e dalla competitività. Si sono cimentati con un percorso di 436 metri, cercando di portarlo a termine come meglio potevano tra le risate del pubblico e l'impegno di chi si esibiva. Il comico Omar Fantini conduceva la gara presentando gli sfidanti e in giuria erano presenti lo chef Rubio, Ylenia Baccaro di Radio 105, la cantante del web Giulia Penna e il pilota di Moto3 Fabio di Giannantonio. All'arrivo, a raccogliere i primi commenti dei protagonisti, c'erano gli Actual: «Ci siamo divertiti un mondo racconta Lorenzo - Villa Borghese è il luogo adatto ad eventi di questo tipo. Non c'era agonismo, la gara era amatoriale e per questo ancora più scanzonata». Primo classificato Bagodino, con i ragazzi vestiti da marinai, sul podio anche l'Unicorno e la Paperella gialla. (L. Loi.)