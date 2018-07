Tutti pazzi di Molinari the King

Martedì 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Daniele PetroselliROMA - Magic, Mamma mia, Frantastic. I quotidiani inglesi hanno celebrato così l'impresa di Francesco Chicco Molinari all'Open Championship, in Scozia. L'exploit storico del 35enne golfista torinese ha oscurato persino la vittoria in rimonta di Lewis Hamilton a Hockenheim. Mai un italiano così in alto in campo internazionale, ma Molinari non vuole fermarsi: «È la vittoria più importante e speciale della mia carriera. Vincere un Major era il sogno della mia vita, l'ho realizzato - ha affermato il giorno dopo il trionfo di Carnoustie, che lo ha lanciato al 6° posto della classifica mondiale - Dopo il trionfo ottenuto nel Bmw Pga Championship ho capito che ce l'avrei fatta. Adesso non voglio fermarmi, ci sono tanti obiettivi da portare a termine. Tra questi la Ryder Cup di Parigi (il via il 25 settembre, ndr), dove l'Europa deve tornare a vincere. Nei miei pensieri ci sono anche le Olimpiadi di Tokyo 2020, dove voglio far bene».Ma intanto il primo vero obiettivo è il prossimo major, ossia il Pga Championship negli Stati Uniti, che inizierà il 9 agosto. E ora anche i bookie scommettono su di lui: quota crollata da 61 a 21, con l'azzurro dietro nei pronostici solo ai grandi favoriti come Dustin Johnson, Rory McIllroy e Justin Thomas, ora giocati a 13.riproduzione riservata ®