TUTTI IN SELLA

Enrico ChillèUna nuova ciclabile sulla Prenestina, in grado di collegare il centro con la periferia, entro il 2020: è questo l'ambizioso annuncio della giunta Raggi, che ieri ha presentato il progetto di realizzazione di una corsia riservata alle bici, che sarà lunga quasi 6 km e collegherà Porta Maggiore con la ciclabile già presente in viale Palmiro Togliatti. L'obiettivo è semplice: incentivare la mobilità ecologica su due ruote scoraggiando il traffico di auto e la doppia fila.A illustrare l'iniziativa è stata la sindaca, Virginia Raggi, durante un incontro a Villa De Sanctis, in via Casilina. Accanto alla prima cittadina c'erano anche Linda Meleo, assessora alla Mobilità, il consigliere M5S Enrico Stefano e il presidente del V Municipio, Giovanni Boccuzzi.La gara d'appalto è già stata indetta, ora l'obiettivo dell'amministrazione capitolina è quello di far partire i lavori entro la prossima estate. Il progetto esecutivo, consegnato a giugno al Dipartimento Mobilità e Trasporti, prevede la realizzazione di una pista a senso unico di marcia su entrambe le direzioni, senza la presenza di cordoli o altri elementi divisori. A proteggere la nuova ciclabile ci saranno dispositivi retroriflettenti e una striscia di margine a effetto sonoro.La sindaca ha annunciato così l'arrivo della nuova ciclabile: «Questi 5,7 chilometri andranno ad aggiungersi ai 230 già presenti a Roma. La scelta di via Prenestina, come quella di via Nomentana e di via Tuscolana, ha un importante obiettivo: avvicinare periferia e centro per i cittadini che vogliono spostarsi su due ruote. Ci sarà un corridoio tra il marciapiede e le auto in fila, in modo da sconfiggere l'odioso fenomeno della doppia fila».Linda Meleo ha invece spiegato: «Sarà un'altra opera al servizio dei cittadini, dal costo di poco superiore al milione di euro per 300 giorni di lavori. La ciclabile sarà larga un metro e mezzo, ridotta ad un metro solo nel tratto del sottovia ferroviario e nei pressi della sede di Atac». Il consigliere M5S Stefano ha dichiarato: «Sarà un'opera strategica per tutto il quadrante est di Roma, densamente popolato, che vedrà nuovi spazi per la mobilità sostenibile. Da Centocelle in poi, la ciclabile sarà congiunta con quella già esistente». Molto soddisfatto anche il presidente del V Municipio: «Un'opera importante per il nostro municipio, che comporta più decoro e un miglioramento della qualità della vita dei cittadini residenti».riproduzione riservata ®