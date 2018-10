TUTTI IN SALA AMEN

Martedì 16 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoLo spettacolo va avanti: il Pidocchietto riapre al pubblico giovedì e chiama a raccolta tutto il quartiere. Il parroco di Sant'Ippolito, che aveva annunciato la chiusura della storica sala del Cinema delle Provincie d'essay, dopo la protesta che ha coinvolto oltre 10mila persone ha messo a punto un preciso piano di rilancio: aperture dal giovedì alla domenica, abbonamenti e promozioni, spettacoli di mattina dedicati alle scuole e costo del biglietto aumentato di 50 cent o poco più: 4 euro nei giorni feriali e 5 euro il sabato e nei giorni festivi.Più spettacoli, quindi, con un costo leggermente più alto, e più occasioni per coinvolgere il maggior numero possibile di spettatori. Senza lasciare fuori le attività parrocchiali per le quali la sala resterà libera dal lunedì al mercoledì. «Il servizio al quartiere ha spiegato il parroco don Manlio, illustrando il piano di rilancio della sala - si intensificherà con l'accoglienza delle scuole del territorio nel corso della mattina, grazie anche alle iniziative promosse dall'amministrazione del II Municipio che ringraziamo per l'interessamento fattivo. Ora la sopravvivenza del Cinema è affidata all'apprezzamento del pubblico, che passerà inevitabilmente per la presenza in sala, che viene resa possibile anche mediante l'acquisto di uno o più carnet che prevedranno un omaggio ogni 10 ingressi».Il cinema, dati alla mano, era andato in crisi non solo per i 30mila euro spesi per il restyling e la messa in sicurezza nel maggio scorso, ma anche perché il pubblico è andato via via diminuendo negli anni: dagli 80mila biglietti venduti nel 2015 si è passati ai quasi 60mila del 2017. Un calo del 25%. Senza contare l'aumento che ha invece subito il Pidocchietto sul noleggio delle pellicole che ha superato il 15% in due anni. Nell'ultimo biennio infatti il Cinema delle Provincie d'essay, bilancio alla mano, ha perso 18.785 euro nel 2016 e 29.687 nel 2017. Ma ora si volta pagine e si riaccende il grande schermo: giovedì e venerdì si riparte con la proiezione di Parigi a piedi nudi e La casa sul mare, sabato e domenica sarà la volta di Hotel Gagarin e Resta con me.riproduzione riservata ®