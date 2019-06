Tutti in piedi per applaudire Nicolas Mahut, il magnifico perdente di Francia. Al Roland Garros di Parigi, il torneo di tennis più famoso del mondo, Nicolas esce sconfitto dopo una maratona di tre ore contro l'argentino Mayer sul campo centrale, davanti a diecimila spettatori. Piange, deluso, e non trova la forza di tornare negli spogliatoi. Dagli spalti però arriva un bimbo di corsa che lo va ad abbracciare. È il figlio piccolo Philippe, che lo consola. Escono mano nella mano dallo stadio, mentre tutti applaudono e in molti piangono, anche il suo avversario. Le immagini di Eurosport fanno il giro del mondo e sul web il tenero abbraccio tra Mahut e il suo piccolo diventa virale. Mai sconfitta è stata più dolce, mai rispetto è stato più grande. Il tennis, lo sport dei gesti bianchi, si prende la rivincita su grugniti, offese, bestemmie. E non c'è vittoria che possa reggere il confronto con l'abbraccio di un figlio.

Mercoledì 5 Giugno 2019, 05:01

