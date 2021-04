Tutti in classe, dal 26 aprile, ma nelle scuole romane mancano all'appello aule e docenti in più. Dopo anni di sovraffollamento, ora è impossibile garantire il metro di distanziamento nelle classi che arrivano anche a 30 alunni. Parte oggi una corsa contro il tempo per organizzare le riaperture ma i presidi hanno già chiara la situazione: è impossibile da realizzare.

Da lunedì prossimo infatti devono tornare tutti in presenza gli studenti delle superiori, in zona gialla e arancione, ma a Roma sembra decisamente difficile visto che, da settembre scorso, non si è mai andati oltre il 75% di presenza, nel migliore dei casi, per rispettare le norme anti-Covid: «Le scuole pensavano di poter arrivare a fine anno con una presenza dal 50 fino al 75% - spiega Cristina Costarelli, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Presidi del Lazio - invece con la riapertura al 100% la preoccupazione è tanta perché, nei fatti, si tratta di una questione impossibile da risolvere tra il distanziamento e i piani di affollamento che devono accogliere 30 alunni dove ora ce ne sono 20. Senza contare i nodi irrisolti legati al tracciamento e all'aumento dei casi positivi negli istituti, cosa che comporta disservizi per l'organizzazione scolastica per l'indisponibilità di docenti». (L. Loi.)

