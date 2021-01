Tutti in classe, anzi no: dilaga la protesta

Il rientro in presenza alle superiori rischia di slittare ancora. Lunedì dovrebbero riprendere le lezioni al 50% ma, dopo tre mesi dalla chiusura, l'incertezza è ancora troppa e l'Italia si divide. Il Lazio sta pensando di far slittare tutto di una settimana, come già stabilito da Molise, Piemonte e Puglia. La Campania invece rientrerà gradualmente il 25 gennaio mentre Veneto, Calabria, Marche e Friuli Venezia Giulia aspetteranno invece il 31. Sicilia e Sardegna sono in attesa del parere tecnico dopo l'analisi dei dati. La confusione, legata ai disagi del rientro con ingressi in aula dalle 10, fa esplodere le proteste degli studenti che lunedì sciopereranno con flash mob davanti alle scuole. Intanto Regioni come Piemonte e Marche hanno chiesto la priorità per docenti e studenti nelle vaccinazioni, potrebbero essere inseriti nella fase 2.(L.Loi.)



Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Gennaio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA