Tutti i segreti della tigre casalinga

Il libro di questa settimana s'intitola Il mio gatto è un ipocrita! Ed è pure grasso... di Gilles Bonotaux e Hélène Lasserre. In questo piccolo ma piacevole (e prezioso) testo vengono narrate tutte le stranezze e le astuzie di questo splendido felino.Il rapporto che ci lega ai gatti è del tutto speciale rispetto a quello che abbiamo con gli altri animali domestici perché il gatto non vive solo nelle nostre case, ma entra nelle nostre vite, condiziona le nostre abitudini, ci fa sorridere e arrabbiare, ci indispone con la sua altezzosità, ci incuriosisce con il suo istinto, ci sorprende con la sua intelligenza.Un'altra cosa che rende questo libro particolare e simpatico sono i disegni di Gilles Bonotaux e le didascalie di Hélène Lasserr: infatti ne prendono simpaticamente in gioco la goffaggine, l'indolenza, l'avidità, la furbizia, l'egoismo, la vanità, l'opportunismo che chiunque abbia un gatto conosce molto bene. Buona lettura e buona visione! (A.Ben.)riproduzione riservata ®