Tutti i segreti dei veri pompieri

Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il mestiere del pompiere, ovvero Vigile del fuoco, raccontato da chi lo fa per professione. Tommaso Burchietti è l'autore dell'albo illustrato edito Il Castoro che apre una nuova serie dedicata ai lavori degli adulti. Burchietti è un Vigile del Fuoco che vive a Prato ed è cresciuto in una famiglia in cui ci sono pompieri da tre generazioni. Una vera e propria passione supportata da studio, cura e impegno, e descritta con efficacia ai piccolissimi. Perché non si deve conoscere solo il fuoco, ma saper nuotare, non aver paura delle altezze e qualche volta pensare come un gatto, se c'è un cucciolo da salvare. Con le delicate tavole di Silvia Baroncelli, che illustrerà i libri a seguire. E, in anteprima, vi annunciamo qualche titolo: per settembre Una brava veterinaria, a seguire Una brava Sindaca e Un bravo Chef. Autori speciali si racconteranno, nei tratti più efficaci e coinvolgenti dei mestieri che affascinano i piccoli.Un bravo pompiere di T. Burchietti, Il Castoro, 13,50 euro.