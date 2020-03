Tutti connessi, fuori dalle scuole la lezione si fa sul tablet. L'allerta Coronavirus non ferma la didattica: da lunedì sera, infatti, sul sito dell'Indire, sono disponibili webinar per i docenti che vogliono avviare lezioni a distanza. In poche ore ci sono state oltre 500 adesioni da parte degli insegnanti e sono già oltre un centinaio le scuole pronte a gemellarsi con gli istituti chiusi: si metteranno in Rete per l'attivazione della didattica online. Un'opportunità anche per innovare la scuola italiana: «Da questa fase di emergenza ha commentato la ministra all'Istruzione, Lucia Azzolina - dobbiamo lanciare un ponte verso la fase successiva, convogliare queste energie e questo spirito di condivisione in una spinta per rilanciare il tema dell'innovazione didattica». (L.Loi.)

