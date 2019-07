Marco Lobasso

ROMA - Tutti con SuperSimo. Il grande momento è arrivato. Oggi alle 13,10 ora italiana e diretta Rai (a Gwangju, in Corea del Sud saranno le 20,10), Simona Quadarella in finale mondiale nei 1500 stile libero, la sua gara. E dopo aver dominato nel 2018 l'Europa, oggi vuole il mondo. La sua grande avversaria sarà la quasi imbattibile americana Katie Ledecky. Ieri la ventenne romana ha ottenuto il secondo tempo delle batterie, in 15'5159 (secondo crono in carriera, due centesimi oltre quello con cui ha vinto gli europei di Glasgow un anno fa) e oggi sfiderà la campionessa olimpica e mondiale di 800 e 1500 dal 2013, nonché primatista mondiale di entrambe le distanze 8'0479 e 15'2048. Ledecky ieri ha ottenuto il miglior tempo in un non imbattibile 15'4890. Eliminata con l'undicesimo tempo (16'1601) Giulia Gabbrielleschi, già sesta nella 5 chilometri e argento con la staffetta 4x1250 di fondo.

Ha fatto un passo verso la zona medaglie anche Margherita Panziera, che ha ottenuto l'accesso alle semifinali dei 100 dorso. La trevigiana di Montebelluna ha nuotato sotto al minuto col nono tempo in 5999; mentre Silvia Scalia è la prima delle escluse, 17a in 1'0074 con otto centesimi di troppo rispetto alla russa Daria Vaskina. Il miglior tempo delle batterie è andato alla campionessa del mondo e bronzo olimpico, la canadese Kylie Masse in 5891.

Le altre buone notizie arrivano dalla rana. Nei 100 Marina Carraro e Arianna Castiglioni conquistano due splendidi posti in finale, la prima con il record italiano (1'0638). Un risultato eccezionale. Anche la finale di Filippo Megli nei 200 stile è un grande evento. L'azzurro chiude in semifinale con 1'4576, uno splendido record italiano, mentre il numero 1, l'australiano Lewis, chiude in 1'4490. Sarà una grande finale, oggi, da contorno al momento clou della Quadarella.

Nella giornata di ieri, niente medaglie per l'Italia del nuoto che mette in archivio il quarto posto, notevole, di Elena Di Liddo nei 100 farfalla, in 5707, tre centesimi in più del suo tempo in semifinale, che comunque non sarebbe bastato alla ragazza di Bisceglie per salire sul podio.

Martedì 23 Luglio 2019

